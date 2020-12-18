В соответствии со ст. 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая вступает в силу 16 января 2021, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Как сообщает правительственный портал, за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - отметил Тарас Креминь.

Ранее Креминь призвал украинцев писать о нарушениях языкового закона в книгах жалоб. Но их упразднили два месяца назад.

Также мы писали о том, что на украинский язык с 16 января должны перейти врачи, кружки и обучающие секции.