Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото одинокого серого волка в степи, сделанное с рекордно близкого расстояния. Примечательно, что животное не пыталось напасть или убежать от фотографов.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Серый волк среди седых трав. Околица города Чернобыль", - указано в сообщении.

На снимке серый волк-одиночка заинтересованно выглядывает из-за трав посреди поля и смотрит прямо в объектив. Неизвестно, сделано фото случайно или же животное пришлось преследовать и привлекать его внимание, также не сообщается, есть ли у этого волка стая.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото лошадей Пржевальского с высоты птичьего полета. На фото табун из примерно десятка лошадей пасется и гуляет по полу около леса, снимок сделан на квадрокоптер.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали взрослого орлана-белохвоста, которые очень редко встречаются в Украине.