На сегодняшнем заседании Верховной Рады принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни".

Как информирует Юрлига, согласно тексту документа ко второму чтению, Законом установлено, что за допуск лица в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, без предупреждения, донесенного в любой форме и любым способом, о необходимости одеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, из которых изготовлен самостоятельно и/или отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без одетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении), - юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 5100 грн).

За обслуживание потребителей в период действия карантина, работниками субъектов хозяйствования и/или непосредственно ФЛП без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно - юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 5100 грн).

Также законом определяется, что составлять постановления о наложении штрафов и применении финансовых санкций уполномочены должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Ранее "Страна" сообщала, что Раде порекомендовали начать штрафовать и сажать в тюрьму до 12 лет за подделку тестов на коронавирус.

Также мы писали о том, что за ношение масок на подбородке будут штрафовать на сумму от 3400 до 5100 грн.