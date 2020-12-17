Украинские синоптики прогнозируют на эти выходные минимальные осадки на большей частит территории страны, на востоке и северо-востоке ожидается гололедица и средняя температура по Украине от 0 до -3 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"18 декабря облачно, без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - указано в сообщении.

Так, на востоке страны днем прогнозируют от +3 до +2 градусов днем и от -1 до -6 градусов ночью с небольшим мокрым снегом 20 декабря и в ночь на 22 декабря. При этом уже 21-22 декабря в регионе температура упадет до -3 -8 градусов ночью и -1 - 6 градусов днем.

В западных регионах тем временем днем ожидается от +1 до +6 градусов тепла днем и до -2 в ночное время суток, однако без резких скачков температуры, также не ожидается существенных осадков.

На юге Украины в ближайшие несколько дней погода будет стабильна - от +1 до +6 градусов днем и от 0 до -5 градусов ночью. В северных регионах также мороз будет достигать -2 градусов ночью и +2 градусов тепла днем, что создаст оптимальные условия для мокрого снега и образования гололедицы.

В Киеве температура днем будет держаться на отметке от 0 до +3 градусов днем и до -2 градусов ночью с небольшим туманом утром и по ночам.

Напомним, большинство стран Европы охвачены высоким или повышенным атмосферным давлением. Поэтому в пятницу, 18-го декабря, осадков на континенте будет мало.

Как сообщала "Страна", в пятницу в Украине ожидается пасмурная погода без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер слабый.