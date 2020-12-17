Новая администрация США во главе с демократом Джо Байденом может назначить нового посла в Украине.

Частично процедуру назначения на этот пост уже прошел генерал Кит Дейтон, но есть предположение, что новая администрация назначит и нового посла.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера во время он-лайн конференции Фонда США - Украина.

"Я предполагаю – подчеркиваю, это мое предположение – что администрация Байдена назначит кого-то нового на должность посла в Украине после того, как зайдет в офис в январе", – сказал Волкер.

В то же время он отметил, что этот процесс может занять месяцы, а на должность посла будет номинирован сотрудник дипломатической службы с высокой квалификацией.

По мнению Волкера, в новой администрации США, вероятнее всего, не будут вводить должность спецпредставителя США по вопросам Украины, а эти обязанности возложат на одного из чиновников администрации Байдена.

Во время президентства Барака Обамы украинское направление в Госдепартаменте фактически вела помощница госсекретаря Виктория Нуланд.

Прежний посол Мари Йованович покинула Киев в связи с завершением срока полномочий. Это произошло на фоне скандала – генпрокурор заявил, что получил от нее список тех, кого запрещается преследовать.

В администрации Трампа к Йованович было прохладное отношение – ее считали человеком Барака Обамы и сторонницей демократов.

2 января, американское посольство в Украине официально объявило, что временной поверенной в делах США в нашей стране стала Кристина Квин.

Она сменила на этом посту Уильяма Тейлора, а последние полгода занимала должность замглавы миссии США в Украине.

Временный поверенный в делах - дипломат, который исполняет обязанности главы дипломатического представительства в отсутствие посла (либо назначенного на постоянной основе главы диппредставительства с любым другим названием должности) как по причине его временного отъезда, так и в случае, если посол не назначен.

Напомним, процедура утверждения нового посла США в Украине Кита Дейтона должна была подойти к концу еще в октябре 2020 года.

Также "Страна" подробно анализировала, чего ждать Украине от нового посла США Кита Дейтона.