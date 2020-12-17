Украинцы, которые работали на строительстве в Польше, помогли местной жительнице спасти маленького сына, который подавился деталью конструктора. За такой поступок их лично отблагодарил заместитель мэра.

Об этом пишет Nasze Miasto.

"Хотя мужчины никоим образом не чувствуют себя героями, весь регион им аплодирует", - заявили в польском издании.

Трое украинцев Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич выполняли строительные работы возле школы. В это время из соседнего дома выбежала женщина, с ребенком в руках. Мальчик подавился мелкой деталью от конструктора во время игры. Украинцы оказали малышу помощь до приезда медиков, они обладали навыками первой помощи и благодаря их действиям ребенок снова смог дышать.

"Три сотрудника школьной строительной компании в Новой деревне спасли жизнь ребенка. Они отреагировали на крик матери, чей ребенок подавился и больше не дышал. Быстрое спасение прошло успешно. Господа Руслан Холуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич - граждане Украины .Поздравляю сегодня героев", - поблагодарил украинцев Роберт Дорна, вице-мэр города Вронки и Гмина.

Напомним, в Польше введут трехнедельный локдаун, а на Новый год будет комендантский час.

Также сообщалось, что в Польше будут прививать от коронавируса по 3 миллиона человек в месяц