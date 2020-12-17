Совет Евросоюза пересмотрел список третьих стран, граждане которых могут беспрепятственно посещать страны ЕС для незначительных поездок в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Так, по состоянию на 17 декабря Совет рекомендует страна-членам постепенно снимать ограничения для въезда выходцев из следующих стран:

Австралия

Япония

Новая Зеландия

Руанда

Сингапур

Сингапур Южная Корея

Таиланд

Китай при условии подтверждения взаимности

При этом для борющихся за независимость от Китая Гонконга и Макао ограничения на въезд могут быть отменены при подтверждении взаимности с обеих сторон. Граждане Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии в этом аспекте также рассматриваются как члены Евросоюза.

Для принятия такого решения рассматривается общая ситуация с заболеваемостью в государствах, а также их меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, строгость наказания за несоблюдение социальной дистанции, масочный режим, а также "экономические и социальные соображения". Принимают во внимание и наличие ограничений для посещения той или иной страны гражданам Евросоюза.

Таким образом въезд без ограничений разрешен жителям перечисленных выше стран, а также Уругвая, Канады, Грузии и Туниса. Соответствующие решения были одобрены Советом Европы в течение года. Эти меры являются рекомендательными для всех стран-членов в целом.

Напомним, в Австрии с 19 декабря ужесточают правила въезда иностранцев, если они прибыли из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Греции правительство заявило о введении на период рождественских и новогодних праздников десятидневного карантина для всех въезжающих на ее территорию иностранцев. В аэропортах гости страны также должны будут пройти тест на коронавирус.