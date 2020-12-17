Служба внешней разведки России к своему 100-летию впервые экспонировала личные вещи и технику разведчиков прошлых лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Среди раритетов - записывающие устройства, портативные фотоаппараты, контейнеры для передачи информации и сертификаты об обмене нелегала Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) на американского летчика-шпиона Пауэрса (подписан в 1962 Кеннеди) и о помиловании нелегалов, Героев России супругов Коэнов (подписан королевой Елизаветой II в 1969)", - говорится в сообщении.

Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин впервые рассказал, как советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл данные о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР.

Также мы сообщали, что в Британии умер знаменитый автор шпионских романов Джон Ле Карре.