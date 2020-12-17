В северной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр подземного толчка находился в районе Милана и чувствовался даже на нижних этажах города. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.

Об этом сообщает Corriere della Sera в четверг, 17 декабря.

Напомним, в ноябре Филиппинские острова накрыл мощный тайфун "Гони". Из-за опасений за жизни граждан, местным властям пришлось эвакуировать, по меньшей мере, миллион человек. "Гони" - самый мощный тайфун, который обрушился на Филиппины со времен "Хайяня" в 2013 году, когда жертвами стихии стали более шести тысяч человек.

Также сообщалось, что в 2020 году произошло так много ураганов, что у американских метеорологов закончились имена для их названий.