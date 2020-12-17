Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил запрет на присутствие любого крупного российского чиновника на международных спортивных мероприятиях вплоть до президента из-за регулярного нарушения запрета на употребление допинга российскими спортсменами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, посещать международные спортивные состязания запрещается: президенту РФ, всему составу правительства, их заместителям, депутатам Госдумы, главам и заместителям государственных организаций, сотрудникам администрации президента и работникам Следственного комитета.

Нарушить запрет можно будет только в том случае, если кого-то из персон нон-грата пригласит лично президент или премьер страны, в которой будут проходить соревнования. Или же нужно быть членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК). Также запрет не действует на спортсменов и их команды, если не будет задействована российская символика.

"Эта Комиссия наложила запрет, чтобы отразить характер и серьезность несоблюдения (антидопинговых правил - Ред.) и гарантировать сохранение целостности спорта в борьбе с бедствием допинга. Последствия, которые решила наложить группа, не столь обширны, как те, которых добивалась WADA. Однако это не следует воспринимать как подтверждение влияния РУСАДА (Российского антидопингового агентства - Ред.) или Российской Федерации", - указано в документе.

Суд настаивает на необходимости привить новому поколению российских спортсменов понимание необходимости "чистого" спорта.

Также CAS продлил запрет на использование российскими спортсменами своих символов, разрешив соревноваться под нейтральным флагом. Также запрещено проводить в РФ крупные спортивные мероприятия. Пока что этот запрет продлили на два года.

Слушания по допинговому скандалу начались в ноябре этого года. Таким образом Российское антидопинговое агентство намеревалось оспорить наложенные ограничения и доказать невиновность спортсменов, а также восстановить собственный статус, однако безуспешно.

Напомним, российским спортсменам запрещено выступать под государственным флагом РФ на международных соревнованиях до декабря 2022 года.

Как сообщала "Страна", в 2019 году в WADA заявили, что реакция на возможные манипуляции России с базой данных лаборатории, где хранились пробы российских спортсменов за 2012-2015 годы, в случае подтверждения манипуляций, должна быть острой.

Также "Страна" писала, что в Международном олимпийском комитете намерены дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и уже потом подумать о санкциях в отношении России.