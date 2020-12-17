Антон Геращенко выздоровел после Covid-19, перенесенного в легкой форме.

Об этом заместитель главы МВД Украины сам сообщил "Стране", когда наши журналисты встретили его на мероприятии в Институте будущего.

"Перенёс коронавирус легко. Из симптомов: апатия, слабость, боль в суставах, потеря запаха. Вкус, кстати, не пропадал. Сегодня пришёл результат теста - негативный. Правда, обоняние ко мне пока не вернулось", - заявил "Стране" Геращенко.

И добавил, что члены его семьи ещё болеют коронавирусом, но переносят заболевание в лёгкой форме.

Ранее "Страна" сообщала, что Антон Геращенко подхватил коронавирус. По словам чиновника, он получил положительный тест на вирус и уже третий день находится на самоизоляции. Также он признался, что коронавирусом заразилась и его 4-летняя дочь.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом и ушел на изоляцию.