Власти Китая собираются провакцинировать от коронавируса более 50 миллионов человек до наступления китайского Нового года в начале февраля. Таким образом в Китае надеются избежать усиления пандемии. Об этом сообщает South China Morning Post.

В первую очередь прививку получат работники сферы здравоохранения и полицейские. Первую дозу вакцины закончат распространять к 15 января, а вторую - к 5 февраля.

Такую массовую кампанию решили провести, чтобы предотвратить вспышку во время традиционного праздника, который проходит в неделю после лунного нового года, когда у китайцев принято навещать родственников.

В первую неделю после лунного нового года, который еще называют Праздником весны, у китайцев принято навещать родственников. В 2003 году, во время вспышки атипичной пневмонии, эта традиция привела к тому, что инфекцию разнесли по всей стране.

В феврале 2020 года китайские власти также полностью закрыли город Ухань, чтобы его жители не могли уехать в другие части КНР, но не успели.

В 2021 году праздник приходится на 12 февраля и в Поднебесной его ждут с опасением.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина получит вакцину одной из самых последних, не раньше апреля 2022 года.

Также мы сообщали, что Евросоюз начнет массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря.