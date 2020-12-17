Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совете послов. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская приняла участие в совещании послов. Это первый случай, когда первая леди Украины становится участницей ежегодного совещания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о конференции  руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в которой участвуют послы, постоянные представители генеральных консулов ​​Украины за границей.  Цель совещания - определить приоритеты внешней политики страны на ближайшее время.

"Культурная дипломатия - это один из важных инструментов «мягкой силы», которые я как первая леди использую для продвижения украинской культуры в мире", - сказала первая леди.

Также Зеленская рассказала, что Украина за год запустила семь аудиогидов в музеях разных стран, а в планах запустить еще больше. По ее словам, запуск аудиогидов способствует распространению украинского языка в мире.

Елена Зеленская на совещании послов Украины

Первая леди Украины на совещании послов страны

Напомним, Елена Зеленская открыла в Киеве выставку орудий домашнего насилия. Ее экспонатами стали 16 вещей, связанных с домашним насилием. 

Также сообщалось, что жена главы государства  подписала Меморандум с ООН об улучшении качества питания украинских детей.

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