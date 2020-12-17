Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко, несмотря на жалобы на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19.

Такое решение суд принял на заседании в четверг вечером, отказав в удовлетворении ходатайства адвокатов о необходимости изменения меры пресечения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

При этом суд обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право обвиняемого на надлежащую медицинскую помощь, в частности, провести медицинское обследование, предоставить необходимое лечение согласно диагнозу и проинформировать об этом суд.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Следующее судебное заседание состоится по ранее согласованному графику - в 14:00 12 января 2021 года.

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