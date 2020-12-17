В Украине появились интернет мошенники, которые выманивают деньги у тех, кто решил приобрести к Новому году елку. Под видом продажи искусственных елей, они требуют предоплату, а потом исчезают.

Об этом пишет "Сегодня".

Аферисты создают сайты, на которых выставляют на продажу искусственные елки по цене, которая значительно ниже рыночной. У желающих приобрести такое дерево, они просят перечислить предоплату по безналичному расчету, а остальное оплатить на почте, при получении елки. Но, после отправления денег, люди не получают ни покупку, ни возвращение задатка.

Такие сайты-однодневки, на которых орудуют мошенники, довольно сложно отличить от обычных. Но если цены товара сильно отличается от рыночной стоимости - это должно вызвать подозрения. Также, перед тем как перечислять предоплату, нужно внимательно изучить отзывы на ресурс.

Напомним, в Киеве поймали банду мошенников, которые меняли замки ипереписывали на себя брошенные квартиры.

Также "Страна" рассказывала о мошенниках из Харьковской области, которые, выдавая себя за сотрудников банка, выманивали деньги у граждан.