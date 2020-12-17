В Китае, после успешной миссии на Луне, продолжают подготовку к первой миссии на Марс, под названием "Тяньвэнь-1", основная цель которой - доставить на Землю образцы грунта Красной планеты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В 2011 году НАСА исключила китайское правительство и организации, связанные с Китаем, из своих проектов. Однако во время китайской миссии "Чанъэ-4" американскому космическому агентству удалось получить разрешение конгресса и поработать с Пекином.

Китай в декабре стал третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой, реализовавшей такой проект, с 1976 года. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Напомним, что ракету "Чанчжэн-5" для китайской миссии на Марсе доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань 17 июля 2020 года. Сама миссия включает в себя полет на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты.

В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Уже 23 июля Китай запустил в космос ракету-носитель "Чанчжэн-5" с первым зондом для изучения Красной планеты "Тяньвэнь-1". Для преодоления расстояния от Земли до Марса необходимо семь месяцев. Зонд должен достигнуть цели в феврале 2021 года.