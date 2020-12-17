Большинство стран Европы охвачены высоким или повышенным атмосферным давлением. Поэтому в пятницу, 18-го декабря, осадков на континенте будет мало.

Влажные очаги будут наблюдаться только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем (карта). Такой прогноз дает украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украину придут периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

"Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от 2 мороза до 3 тепла. В южной части и на Западе Украины будет теплее, + 2 + 6 градусов. Свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина. Максимальная температура воздуха не превысит там 0-3 градусов мороза, где подморозит - окрепнет гололедица, осторожно!", - предупреждает Диденко.

Маловероятны осадки в пятницу и в Киеве. Ветер в столице будет слабый, южного направления. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем +​1-3 градуса.

"На Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели увеличится количество осадков", - добавляет Диденко и напоминает, что уже 21 декабря придет День зимнего солнцестояния, когда понемногу начнет увеличиваться день.

Ранее "Страна" писала о том, что пятница в Украине будет хмурой, без осадков, но с туманом. Карта погоды.

Также мы сообщали, что потенциала для снежной зимы в Европе пока не наблюдается.