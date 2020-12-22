22 декабря отмечают именины Анны в честь зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Праздник известен в народе, как Анна Зимняя или Анна Холодная.

Кто такая святая Анна

В христианстве Святая Анна — мать Богородицы, то есть приходится бабушкой Иисусу Христу. Она была женой праведного Иоакима, родившая дочь после долгих лет бездетного брака. Ребенок появился после того, как об этом принес благую весть ангел. Девочку пообещали отдать в услужение Богу.

К Святой Анне за покровительством и защитой обращаются женщины. Ей молятся о защите детей, исцелении от болезней, исцелении от бесплодия, благополучной беременности и родах, защите семьи.

Характер и значение имени

Имя Анна с древнееврейского переводится, как "благодать", "милость божья". Обладательницам этого имени приписывают доброту и справедливость. Они готовы прийти на помощь и иногда их отзывчивостью пользуются недобросовестные люди. По духу ей подходит работа, связанная с помощью другим людям.

Анны зачастую красивы, умеют элегантно одеваться, не выносят неряшливости и беспорядка. Из них получаются преданные и верные жены, но измены они не прощают. От грубости и хамства могут замкнуться.

Крепостью здоровья Анны похвастаться не могут. В числе их уязвимых мест: зрение, легкие, суставы. Благотворно на них влияет режим - крепкий сон, свежий воздух, отдых.

Открытки и поздравления

Желаю всего самого хоорошего, доброго и светлого. Анна, с именинами!

Твое имя, как чудо, Анюта!

Я желаю тепла и уюта.

С именинами тебя, моя душа!

Анна, я люблю тебя!

Желаю быть любимой и любить,

Радоваться жизни каждый миг!

Пусть в сердце сохраняется покой.

Хорошие люди будут с тобой.

Имя твое переводится, как "благодать".

Аня, хочу счастья тебе пожелать.

С именинами, Анюта,

Пусть всё в жизни будет круто!

Анечка, с именинами! Пусть тебя хранят высшие силы пусть твоя жизнь будет наполнена любовью.