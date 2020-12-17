В Китае заявили, что готовы поделиться образцами лунного грунта с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), но при условии, что власти США поменяют свою политику в отношении Китайской народной республики.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, из-за того, что в 2011 году конгресс США принял закон, ограничивающий сотрудничество и контакты американского НАСА с китайской аэрокосмической отраслью, я думаю, в основном это зависит от политики американского правительства", - заявил заместитель лунной программы Китая У Яньхуа

Напомним, миссия "Чанъэ-5" была запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка аппарата на Луну состоялась 1 декабря. В рамках миссии модуль собрал образцы грунта и доставил их на орбитальный комплекс. В среду, 16 декабря, "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась.