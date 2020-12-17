В четверг, 17 декабря, в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной полиции. В результате двое сотрудников полиции попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Авария произошла около трех часов дня, возле поселка городского типа Пулины. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Renault Magnum неожиданно выехал на разворот и не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции Toyota Prius.

"В результате ДТП у одного из полицейских перелом запястья левой руки, вывих тазобедренного сустава, множественные ссадины, у другого - ушиб грудной клетки, множественные ссадины", - рассказали в полиции.

На данный момент патрульные находятся в больнице, а на месте ДТП продолжаются следственные действия и работа медиков.

Напомним, в Одесской области столкнулись два автомобиля, после чего один из них улетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых - дети.

Также сообщалось, что в Донецкой области водитель легкового автомобиля попал в смертельное ДТП.