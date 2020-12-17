Пятница в Украине будет хмурой, без осадков, но с туманом. Карта погоды
В пятницу в Украине ожидается пасмурная погода без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер слабый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Теплее всего будет на запад Украины, где ближайшей ночью температура воздуха опустится не ниже -2 градусов, а на Закарпатье - и вовсе ночью +3. Днем прогреется до +3-6 градусов.
А холоднее всего будет на востоке страны - от -1 до -3 градусов. Днем от 1- до +1.
На севере страны ночью до -2 градусов. В дневные часы от -1 до +1 градусов.
В южных регионах ночью от -2 до +3 градусов. А днем прогнозирую до +2-5.
В центральных областях ночью до -2 градусов, а днем потеплеет до +2.
В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Температура воздуха ближайшей ночью и днем от -1 до +1.
Фото: meteo.gov.ua
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