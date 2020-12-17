В пятницу в Украине ожидается пасмурная погода без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер слабый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет на запад Украины, где ближайшей ночью температура воздуха опустится не ниже -2 градусов, а на Закарпатье - и вовсе ночью +3. Днем прогреется до +3-6 градусов.

А холоднее всего будет на востоке страны - от -1 до -3 градусов. Днем от 1- до +1.

На севере страны ночью до -2 градусов. В дневные часы от -1 до +1 градусов.

В южных регионах ночью от -2 до +3 градусов. А днем прогнозирую до +2-5.

В центральных областях ночью до -2 градусов, а днем потеплеет до +2.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Температура воздуха ближайшей ночью и днем от -1 до +1.

Фото: meteo.gov.ua

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