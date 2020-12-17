Радикал Сергей Стерненко, который зарезал в Одессе человека в 2018 году, заявил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



"Только получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде содержание под стражей", - рассказал Стерненко.



По его словам, его домашний арест подошел к концу еще три недели назад, но он вел себя корректно все это время.



"Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось", - добавил радикал.



Но, по его словам, подопечным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой это неважно и у них есть "четкие указания закрыть его в СИЗО".

К тому же, Стерненко сообщил, что заседание состоится 18 декабря.





Напомним, что подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия Сергею Стерненко вручили 11 июля. Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.



Также "Страна" сообщала, что 6 августа, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайства о продлении домашнего ареста радикалу Сергея Стерненко, назначив ему ночной домашний арест до 21 сентября.