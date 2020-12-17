В Польском городе Новы-Томысль Великопольского воеводства возле сгоревшего автомобиля обнаружили мертвого гражданина Украины. Прокуратура страны по предварительной версии исключает участие третьих лиц в его смерти и подозревает несчастный случай.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 17 декабря.

В воскресенье, 13 декабря, в польскую полицию поступило сообщение о пожаре в автомобиле. Когда правоохранители приехали на место событий, они обнаружили возле сгоревшей машины тело 47-летнего мужчины, в последствии было установлено, что он украинец.

Было проведено вскрытие тела, осмотр места происшествия и предварительная оценка следователей исключает участие третьих лиц", - заявил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

По основной версии причиной смерти мужчины стал пожар в автомобиле. Причиной возгорания могло стать то, что, как установило следствие, погибший курил в салоне авто. На данный момент продолжаются следственные действия и проводится токсикологическая экспертиза.

Напомним, в польском Гданське на украинского заробитчанина упал груз. Это привело к смерти мужчины.

Также мы писали о польской предпринимательнице, которая оставила умирать украинского рабочего в лесу. Предпринимательницу признали виновной и приговорили ее к году и 10 месяцам.