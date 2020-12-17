В четверг, 17 декабря, в Польше правительство приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания распространения пандемии коронавируса.



Об этом сообщает польский новостной канал TVN24.



В частности во время новогоднего локдауна в Польше будут закрыты гостиницы и горнолыжные трассы. К тому же власти введут ограничения на передвижение.



Ограничение на выезд за пределы дома на другие дни будет действовать с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января.



Также будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.

"Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин", - добавили в материале.



С начала пандемии в Польше было зарегистрировано 1,16 млн случаев заболевания, с летальным исходом из них - более 23 тысяч.



Напомним, что в Польше будут прививать от коронавируса по 3 миллиона человек в месяц. Работать над исполнением этого плана готовы 8 319 групп медиков.



К тому же, 14 декабря в Польше зафиксировали рекордную смертность от коронавируса с начала пандемии. За сутки от осложнений заболевания скончались более 500 поляков.