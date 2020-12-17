Комитет по вопросам здоровья нации рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект, речь в котором идет об ответственности за подделку медицинской продукции. В том числе за поддельные тесты на коронавирус предлагается ввести штрафы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №4491, который разработан с целью защитить граждан Украины от поддельной медицинской продукции, к которой относятся и тесты на коронавирус. В документе есть определение того, что именно относится к фальсифицированной медицинской продукции.

"Комитет поддержал проект закона №4491 и предложил комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке данного законопроекта, рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении за основу", - заявили в сообщении.

Контрабанду поддельных медицинских товаров, а также их хранение с целью сбыта предлагается наказывать не только лишением свободы от 5 до 8 лет, но и штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 - 170 тысяч гривен). В случае повторного подобного нарушения или предварительного сговора, наказание предлагается ужесточить - от 8 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В случае организованной банды преступников - от 10 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал подделку ПЦР-тестов на коронавирус уголовным преступлением и объяснил, чем грозит украинцам фейковая справка.

Также мы рассказывали, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что планирует отнести вакцину от коронавирус в список сильнодействующих лекарств. Что позволит открывать уголовные дела за ее подделку.