Четверо депутатов Запорожского областного совета от "Слуги народа" покинули фракцию и создали новую - "Зе фракция". Такое решение было принято в связи с избранием главы облсовета, которое, по мнению депутатов, прошло с нарушениями.

Об этом в четверг, 17 декабря, информирует издание 061.

"Не соглашаемся с антидемократичными и противоправными методами выполнения депутатских обязанностей местными представителями политической силы. Довожу до сведения о сложении мной полномочий председателя областной фракции "Слуга народа" и выход из областной фракции следующих депутатов: Сергея Селевича, Романа Терехова, Юрия Капустянского, Юрия Толочека", - сказал Селевич.

Депутаты заверили, что не знали о голосовании за нового главу облсовета в 300-м кабинете админздания, когда они туда вошли.

"Было незаконное голосование. Мы поэтому вышли из фракции. Мы обратились в суд", - объяснил депутат Юрий Толочек.

"Избрание главы облсовета является тайным. Это норма закона. Когда голосование проходит в открытой комнате, в присутствии людей спортивного телосложения, под видеозапись, при отсутствии любой имитации кабинки для голосования. Если людям не доверяют, когда людям раздают условные обозначения представители так называемой коалиции, потом проводят разбор, кто поставил какую-то галочку. Мне жаль, что под лозунгом президента все это происходило. И это происходит в самом начале, а что будет потом?", - возмущается Селевич.

По его словам, он также не знал, что в 300 зале будет проведена сессия облсовета.

"Я не знал, что там будет проходить. Я был главой фракции, и я не знал. Нам сказали, что идём на совещание. Обсуждать какие-то вопросы", - заявил Селевич.

Депутат добавил, что его коллеги шли с выданными бюллетенями и под фиксацию камер ставили отметку напротив кандидата на пост главы облсовета.

"Руководили этим процессом члены так называемой коалиции с "Оппозионного блока", - заявил Селевич.

Напомним, "Страна" подробно описывала ситуацию, сложившуюся в Запорожском облсовете. Там часть депутатов закрылись в кабинете у главы обладминистрации Виталия Боговина (он избрался от "слуг народа") и объявили его главой облсовета. Однако оппозиция с этим не согласилась и выдвинула своего кандидата.

Также мы публиковали заявления депутатов в полицию по факту нарушения процедуры работы облсовета.