В неуплате налогов в особо крупном размере уличили одну из крупнейших в Украине сетей магазинов бытовой техники. Правоохранители провели обыск и изъяли товара на сумму 173 млн грн. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, продавцы сбывали технику через обширную сеть магазинов от имени подконтрольных лиц-предпринимателей. При этом в реестрах налогового и бухгалтерского учета эти операции не отображались, что привело к неуплате больших размеров налогов.

Во время проведения обысков правоохранители проверили помещения, которые использовала компания. Изъяли ряд документов, черновых записей и товара на 173 млн грн. Сейчас суд решает, накладывать ли арест на изъятые вещи.

По факту открыто уголовное производство п ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей). Санкция статьи предусматривает штраф от 255 до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Отметим, что название сети в сообщении не указывается.

Ранее "Страна" писала о том, что сеть Domino's Pizza обвинили в неуплате 75 млн гривен налогов.

Также мы сообщали, что за месяц до конца коронавирусного года налоговая отчиталась о выполнении плана по сборам в пустую казну.