Энергетика этой недели поможет многим знакам Зодиака завершить начатые дела. Это будет очень кстати, ведь в Новый год хочется войти без старых "хвостов" и долгов. Самыми удачными днями недели станут 23, 24 и 27 декабря.

Читайте гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны смогут насладиться результатами проделанной работы. Если нет срочных задач и дел - используйте ближайшее время для отдыха. Проведите его в свое удовольствие, ведь к концу года накопилась усталость и самое время взять паузу. Для одиноких Овнов наступит удачное время для знакомств и свиданий.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов будет кипеть работа. Вы будете спешить доделать важные дела, закрыть сделки, выполнить данные себе обещания до конца года. Тут все будет зависеть от того, насколько эффективно вы распределяете свои силы и возможности, используете ли помощь других людей. Не исключены мелкие ссоры в семье, вызванные усталостью и раздражением.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов на этой неделе ожидается приятное финансовое пополнение - премия, зарплата, незапланированный доход. Также вам могут вернуть старые долги. В рабочей сфере у вас могут появиться завистники и недоброжелатели, которые начнут вставлять палки в колеса. Серьезного вреда они не принесут, но будьте начеку.

Рак (22.06 - 21.07)

У Раков удачное время для подведения итогов года и составления планов на следующий год. Не нужно расписывать цели в подробностях, тем более в условиях быстро изменяющегося мира. Попробуйте отметить глобальные направления - удовлетворены ли вы своей работой, отношениями, финансовым положением, в целом образом жизни. Подумайте, чего бы вам хотелось в каждой из сфер, как вы себя хотите ощущать.

Лев (22.07 - 22.08)

Львам неделя может подбросить множество незапланированных дел, которые придется решать довольно быстро. Укротить хаос вам поможет ваша неуемная энергия. Также возможны размолвки с близкими. Они могут выбить вас из колеи на какое-то время.

Дева (23.08 - 22.09)

Девам нужно набраться терпения, поскольку их ждет серая полоса. Усталость, плохое настроение и проблемы со здоровьем будут мешать вам ясно мыслить и выполнять обычные задачи. Кроме того, могут возникнуть сложности в личных отношениях. Хорошие новости, что к концу года эта полоса закончится и наступит светлый этап.

Весы (23.09 - 22.10)

У Весов наступит период, когда они будут колебаться по любому поводу. Могут возникнуть сложности при принятии решений, особенно, если потребуется что-то кардинально изменить. В целом неделя будет эмоциональной, причем чувства будут резко меняться. Чтобы пережить это время обратитесь за поддержкой и теплотой к тем, кто желает вам добра.

Скорпион (23.10 - 21.11)

Скорпионы смогут сделать многое из запланированного благодаря потоку энергии. В середине недели вы можете столкнуться с тем, что не все идет по плану, могут возникнуть конфликты с вашими партнерами по бизнесу, коллегами по работе. Однако в итоге вы сможете взять верх и контролировать ситуацию.

Стрелец (22.11 - 22.12)

У Стрельцов неделя будет непростой. Главные сложности возникнут при взаимоотношениях с окружающими. Стрельцам будет трудно их понимать из-за чего возникнут ссоры и размолвки, как в семье, так и за ее пределами. Этот период стоит переждать: вы найдете новые способы взаимодействия, а от части отживших связей избавитесь.

Козерог (22.12 - 19.01)

У Козерогов на этой неделе дела будут складываться, будто бы сами собой. Все будет ладиться на работе, в бизнесе. Только небольшие ссоры с любимым человеком могут омрачить неделю. Но ничего критического не произойдет, так что можно наслаждаться жизнью.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеям эта неделя принесет хорошее настроение и заряд бодрости. Благодаря этому вам удастся быстрее, чем обычно справляться с задачами. При этом не исключены мелкие недопонимания с окружающими, но свое раздражение лучше сдерживать. Позже вы увидите, что были неправы.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Рыбам эта неделя сулит успех на всех фронтах. Удача будет вести вас за руку. Это хорошее время для новых встреч, знакомств, крупных покупок. В деловой сфере могут поступить интересные предложения.