Сегодня, 20 декабря, первый день продолжительной магнитной бури. Она может негативно отразиться на метеозависимых людях, пожилых, хронических больных, женщинах.

При этом есть и другая категория - знаки Зодиака, на сознание и принятие решений которых может повлиять плохая геомагнитная обстановка. Подробности - в нашем точном гороскопе.

Овны, сами того не контролируя, могут "упереться рогом". Это приведет к ухудшению отношений в семье или с друзьями. Чтобы этого не случилось, высказывайте мнение против тогда, когда аргументируйте его сами для себя. Отказываться по принципу "Бага-яга против" - плохая тактика.

Весы могут запланировать много дел, но не рассчитать время. В результате вы или куда-то не успеете и подведете людей, или потеряете зря деньги. Избежать этого будет просто - воплощать в жизнь только одну - самую важную задачу. А второстепенные можно отложить на другой день.

У Скорпионов может "понестись душа в рай", если вас оскорбят или затронут ваши чувства. В таком случае есть вероятность, что наговорите лишнего, о чем через время будете жалеть. Самое верное решение здесь - не принимать слова в свой адрес близко к сердцу.

Водолеи сегодня могут не рассчитать свои силы в алкоголе или физических нагрузках, что моментально отразится на самочувствии. Сыграть на опережение легко - не пить спиртное, исключить активный спорт и поднятие тяжестей.

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