Важное предупреждение для четырех знаков Зодиака. Гороскоп на сегодня, 20 декабря
Сегодня, 20 декабря, первый день продолжительной магнитной бури. Она может негативно отразиться на метеозависимых людях, пожилых, хронических больных, женщинах.
При этом есть и другая категория - знаки Зодиака, на сознание и принятие решений которых может повлиять плохая геомагнитная обстановка. Подробности - в нашем точном гороскопе.
Овны, сами того не контролируя, могут "упереться рогом". Это приведет к ухудшению отношений в семье или с друзьями. Чтобы этого не случилось, высказывайте мнение против тогда, когда аргументируйте его сами для себя. Отказываться по принципу "Бага-яга против" - плохая тактика.
Весы могут запланировать много дел, но не рассчитать время. В результате вы или куда-то не успеете и подведете людей, или потеряете зря деньги. Избежать этого будет просто - воплощать в жизнь только одну - самую важную задачу. А второстепенные можно отложить на другой день.
У Скорпионов может "понестись душа в рай", если вас оскорбят или затронут ваши чувства. В таком случае есть вероятность, что наговорите лишнего, о чем через время будете жалеть. Самое верное решение здесь - не принимать слова в свой адрес близко к сердцу.
Водолеи сегодня могут не рассчитать свои силы в алкоголе или физических нагрузках, что моментально отразится на самочувствии. Сыграть на опережение легко - не пить спиртное, исключить активный спорт и поднятие тяжестей.
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