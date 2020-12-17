В Харькове заявили о намерении увековечить память Геннадия Кернеса. Планируют поставить памятник мэру или назвать в его честь улицу. Об этом "Стране" сообщил Игорь Терехов, секретарь Харьковского горсовета, который после смерти мэра Геннадия Кернеса будет выполнять его обязанности.

По его словам, сейчас в горсовете продумывают различные варианты, как почтить память Геннадия Кернеса.

"Геннадий Адольфович стал брендом Харькова. Столько, сколько он сделал для города, никто для него не сделал. И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать. Хотя я считаю, что Кернес уже и так увековечил себя во многом в Харькове. Наша задача – сделать так, чтобы память о Кернесе сохранилась у людей", - сообщил Игорь Терехов.

Он также рассказал, каким был Кернес при жизни. Они с Тереховым дружили последние 10 лет.

"Я с Геннадием Адольфовичем знаком очень давно, еще с тех пор, когда мэром Харькова был Михаил Пилипчук, а Кернес был депутатом городского совета. Мы дружим последние 10 лет. Мы проходили с ним разные этапы жизни, но я всегда в нем ценил одно качество: он умел дружить. Кернес тяжело сходился с людьми, но расходился еще тяжелее. Не было такого, чтобы он не пришел на помощь. Он делал для близких людей все возможное и невозможное. Кернес очень отзывчивый. Если он дружил, он дружил навсегда", - сказал Терехов.

Напомним, Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике от последствий перенесенного коронавируса. В Харькове объявили трехдневный траур. Также стало известно, что Кернеса похоронят недалеко от Кушнарева. Появилась информация о прощании с мэром Харькова.