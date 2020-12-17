Украинской стороне передали тело военного, которое было обнаружено на неподконтрольной территории Донбасса в понедельник, 14 декабря. Сначала украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявили, что солдат скончался от отравления алкоголем или наркотиками. Позже это сообщение было удалено с официальных ресурсов.

Об этом гласит информация, размещенная на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации", - изначально говорилось в сообщении.

Спустя полчаса пресс-служба украинской делегации в ТКГ изменила текст поста. Часть про опьянение и алкогольную/наркотическую интоксикацию заменили на "причины его смерти установит следствие". Также была исправлена информация о том, как военный попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса - версия о самовольном переходе на сторону противника сменилась на "неустановленные обстоятельства".

В операции по возвращению тела были задействованы международные посредники и группа "Эвакуация 200".

"Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким умершего", - добавили в украинской делегации.

Ранее мы рассказывали о том, как "суд" в Крыму арестовал бойца 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которого ФСБ задержало в нетрезвом состоянии на границе с оккупированным полуостровом.

Также "Страна" сообщала, как полицейский организовал наркопритон, в котором "отдыхал" военнослужащий ВСУ.