Наступил пятый лунный день. С завтрашнего дня начинается большая магнитная буря, которая отразится на самочувствии многих. А сегодня Солнце уже начало возбуждаться.

В период сложной геомагнитной обстановки некоторые знаки Зодиака получат сигнал от Космоса - своего рода просветление. А с помощью точного помощью астрологического прогноза удастся правильно его прочитать и направить в хорошее русло.

Дев ожидает прозрение, которое касается семьи и личной жизни. Вы получите знак, как изменить к лучшему отношения с любимым человеком (если его пока нет, то как его встретить). Те, у кого не ладились отношения с детьми, родителями или другими родственниками, получат подсказку, как все исправить.

Скорпионы поймут, как выстраивать рабочие отношение, выступать с новыми креативными предложениями к коллегам, руководству или партнерам по бизнесу. Интересно, что сигнал будет совсем не оттуда, откуда вы ожидаете. Вероятно, это случится в ходе взаимодействия с природой, животными или стихиями.

Козероги сегодня поймут свой организм. Каким-то чудесным образом удастся подобрать идеальную для себя еду, диету, спорт. Вы сможете обрести абсолютную гармонию, то в случае, если будете внимательно следить за своими чувствами и не поленитесь их анализировать.

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