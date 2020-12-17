Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом документ, предусматривающий образование военно-гражданских администраций. За закон №3913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций" голоса отдали 265 нардепов.

Решение принято во время заседания парламента в четверг, 17 декабря.

Закон вносит изменения в ЗУ "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине" и определяет основания для образования военно-гражданских администраций в объединенных территориальных общинах.

Согласно документу, военно-гражданские администрации могут образовываться в объединенных территориальных общинах, в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории громад, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами украины полномочия, в том числе вследствие фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий.

Ранее "Страна" писала о том, что в январе Рада может снова рассмотреть вопрос о назначении Витренко в Кабмин.

Также мы сообщали, что Рада одобрила кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.