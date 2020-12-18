73-летняя мать народного депутата "Европейской солидарности" Ирины Геращенко и ее 71-летняя свекровь приобрели два дома по соседству на самом берегу реки Десна.



Об этом сообщает "Islnd TV" на своем канале в YouTube.



Согласно электронной декларации депутата Геращенко за прошлый 2019 год, всей недвижимостью в ее семье полностью владеет ее муж Антон Зацепин. Сама нардеп не отразила тот факт, что ее муж приобрел в прошлом году дом под Киевом.



"Хотя закон обязывает чиновника, в случае существенных изменений в имущественном состоянии субъекта декларирования, в десятидневный срок с момента такой покупки сообщить об этом в Нацагентство", - отмечают в материале.



Также в декларации указано, что в 2019 году в том же селе Летки Броварского района Киевской области, дом почти на 300 кв.м. смогла приобрести ее мать 73-летняя Ольга Григорьевна. А в 2018 она же приобрела там земельный участок, на котором, как указано на картах Google, уже был дом.



В то же время, Вера Ивановна Зацепина, 71-летняя свекровь Геращенко, в 2017 году приобрела дом площадью более 200 кв.м. рядом со свахой.



"Свекровь Ирины в 2018 году в селе Летки приобрела небольшой деревянный дом, по адресу ул. Чоповского, 34. Именно по этому адресу расположена база отдыха "Десна". А в 2018 году свекровь Геращенко взяла по этому же адресу в аренду земельный участок аж до 2068 года с правом пролонгации", - рассказывают на канале.



К тому же, вся недвижимость депутата Геращенко находится на самом берегу реки Десна. Репортерам не удалось подробно рассмотреть имения семьи парламентария из-за того, что вся территория ограждена высоким забором, который обвит колючей проволокой.



Вся недвижимость, которая есть у мужа, матери и свекрови нардепа, приобреталась в период высокой политической активности Ирины Геращенко в Парламенте Украины.



Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом вице-премьер по вопросам евроинтерграции, а сейчас народный депутат от партии Порошенко Климпуш-Цинцадзе живет в деревянном доме из сруба в Козине, который купила по цене "двушки".



Также напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили строит себе уже второй дом под Киевом.