Все страны Европейского Союза, которые договорились вместе начать вакцинацию от коронавирусной болезни, планируют стартовать через 10 дней, начиная с 27 декабря.

Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения председательствующей в ЕС Германии Йенс Шпана сообщает The Guardian.

"В Германии мы начнем, если одобрение придет, как и планировалось, 27 декабря. Другие страны ЕС хотят иметь возможность начать и хотят начать с 27 декабря", - сказал он перед онлайн-встречей с канцлером Ангелой Меркель и руководителями производителя вакцин BioNTech.

По его словам, как член Европейского Союза Германия обязана ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину. Ожидается, что это будет сделано 21 декабря.

Ранее "Страна" подробно описывала, как страны мира готовятся к вакцинации от Covid-19.

Также рассказывали, что в Евросоюзе хотят выдавать сертификаты всем вакцинированным от коронавируса. А Еврокомиссия подготовит рекомендацию по взаимному признанию результатов тестов на коронавирус.