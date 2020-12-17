Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

Такое решение парламент принял в ходе заседания в четверг, 17 декабря.

Голоса "за" отдали всего 186 народных депутатов. Таким образом, для назначения Витренко не хватило 40 голосов.

Так, за кандидатуру Витренко проголосовали 153 нардепа из фракции "Слуга народа", 18 из "За будущее", 12 из группы "Доверие" и три внефракционных депутата.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг также не поддержал кандидатур Витренко. Против такого назначения выступили и во фракции "Слуга народа".

Также мы сообщали, что перед возможным назначением Витренко наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить премию в 4 миллиона долларов своему бывшему топ-менеджеру.