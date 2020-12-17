За кандидатуру Витренко проголосовали 186 нардепов. Фото: Flickr

Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

Такое решение парламент принял в ходе заседания в четверг, 17 декабря.

Голоса "за" отдали всего 186 народных депутатов. Таким образом, для назначения Витренко не хватило 40 голосов.

Рада не поддержала кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики. Скриншот

Так, за кандидатуру Витренко проголосовали 153 нардепа из фракции "Слуга народа", 18 из "За будущее", 12 из группы "Доверие" и три внефракционных депутата.

Рада не поддержала кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики. Скриншот: Рада

Напомним, ранее комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг также не поддержал кандидатур Витренко. Против такого назначения выступили и во фракции "Слуга народа".

Также мы сообщали, что перед возможным назначением Витренко наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить премию в 4 миллиона долларов своему бывшему топ-менеджеру.

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