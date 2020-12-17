Президент России Владимир Путин объяснил свою позицию относительно похода на новый президентский срок в 2024 году. В ходе ежегодной большой пресс-конференции ему задали вопрос, касающийся обнуления президентских сроков: "Вы готовы идти на следующий срок? Или вы не хотите быть хромой уткой? Почему вы решили так солидаризироваться с этой идеей?"

"Я еще не принял для себя решение, пойду ли я в 2024 году. Но это стоит того, чтобы была стабильность в стране", - ответил Владимир Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин упрекнул украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения и заявил, что им не хватает мужества.

Также мы сообщали, что Путин пообещал, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.