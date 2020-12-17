Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 17 декабря, заявил, что в Киргизии "постоянно происходит чехарда", миротворцев из Приднестровья нужно выводить только при соответствующей обстановки, а ситуация в Беларуси продиктована иностранным вмешательством.

Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос о том, не потеряет ли Россия союзников среди стран бывшего СССР.

"В Киргизии постоянно чехарда происходит. Уровень политического сознания, зрелости институтов там не такие, как во Франции или в Германи", - сказал Путин.

Также он прокомментировал заявление избранной президентом Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.

"Майя Санду, которая избрана, - желаю ей успехов, но ничего нового она не сказала. Мы давно слышим, что нужно вывести наш миротворческий контингент из Приднестровья. Она - президент Молдовы, но гражданка Румынии. Мы выведем контингент, мы за это, когда будет создана обстановка. Мы были близки к этому с бывшим президентом. Но на него надавили и решение приднестровского вопроса было отложено. Я спросил у европейских партнеров, зачем они это сделали", - заявил президент РФ.

Что касается ситуации в Беларуси, где с августа не прекращаются протесты против Александра Лукашенко, Путин считает, что страна должна сама решить свои вопросы.

"По Беларуси. Им надо дать возможность решить свои вопросы. Лукашенко сделал это в спокойной обстановке, инициировал изменения в Конституцию. Сейчас вмешательство извне там имеет место. Ничего хорошего никогда так не получается. Я через маску вижу, что вы улыбаетесь. Но это имеет принципиальное значение. Все, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как граната… У нас скоро будет мероприятие в рамках СНГ, мы пообсуждаем там задачи", - сказал Владимир Путин.

Напомним, "Страна" следит за тем, как проходит ежегодная пресс-конференция Путина в режиме онлайн и публикует главные заявления об Украине, вакцине и новом президенте США.

Также мы писали о том, что Путин пообещал, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.