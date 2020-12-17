В четверг, 17 декабря, Европейский союз официально подтвердил свои намерения о продлении санкций против Российской федерации.



Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".



"Евросоюз официально ввел в действие принятое на саммите ЕС 10 декабря решение о продлении на полгода пакета экономических санкций против России, говорится в обнародованном в четверг заявлении союза", - заявили в материале.



Отметим, что срок действия предыдущего пакета мер истекает 31 января 2021 года.



Напомним, что главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе 10 декабря дали политическое согласие на продление экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией.



Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.



Также "Страна" сообщала, что позже совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.