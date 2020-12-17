В России в эти минуты проходит очередная большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Наряду с серьезными вопросами, такими, например, как отношения с США и Китаем, достройка "Северного потока-2" и прочее, главу государства спросили и о ненормативной лексике (вопрос задал Сергей Шнуров - Ред.) и о мастурбации капитана "Зенита" Артема Дзюбы.

Последний прозвучал от журналистки спортивного канала "Матч ТВ".

"Кто-то посочувствовал Дзюбе. Но он не сам это выложил, ему помогли. Это вопрос отчасти спортивный. В эту ситуацию может попасть любой. Должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность?" - спросила корреспондент.

Затем в зале прошел такой короткий диалог.

Путин: - Вы смотрели это видео?



Журналистка: - Знаете, не до конца...



Путин: - Я не смотрел. Ответ на ваш вопрос очевидный - не должна. Дзюба пусть сам разбирается со своими связями. Он публичный человек. Имейте это в виду, это урок. Но на профессиональную деятельность ситуация не должна отражаться.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин прокомментировал отравление Навального и связал политика с западными спецслужбами.