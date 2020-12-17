Верховная Рада назначила директора Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. "За" проголосовали 242 народных депутатов.

Такое решение было принято во время заседания в среду, 17 декабря.

Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам. Он окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете им. Шевченко.

"Роман Лещенко назначен аграрным министром. За - 242 депутата. Голосовала 192 от слуги народа, шесть от ОПЗЖ, а также группы Доверие и За будущее.

По большому счету, успешность голосование было предопределено тем, что сегодня Рада снизила НДС для аграриев, что было главным условием аграрного лобби для поддержки кандидатуры министра", - прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, на сегодняшнем заседании Рада также планирует Юрия Витренко - первым вице-премьер-министром – министром энергетики и Сергея Шкарлета - министром образования и науки.

Также мы писали, что Рада снизила ставку НДС для аграриев. Документ подразумевает снижение с действующих 20% до 14% ставки НДС по операциям по поставке на таможенную территорию Украины для аграрного сектора.