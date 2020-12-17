Чуть более года назад Геннадий Кернес, который умер сегодня ночью, дал большое интервью "Стране".

В нем он очень подробно рассказывал о покушении на себя.

"Мне пуля снесла четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник и прошла через конский хвост, что стало причиной, почему мне парализовало ноги. Конский хвост мягкий, а температурный режим пули около 1000 градусов, и она фактически выжгла, как каленым железом, все на своем пути.



А потом начались галлюцинации. Я попал в потусторонний незнакомый мир, где летали вертолеты и самолеты. Какая-то планета, какой-то остров. Какие-то женщины, дети, вооруженные мужчины. И как в книжке, был коридор перехода. Я давал какие-то команды. И ждал, что они будут реализованы. Мне казалось, что я становлюсь участником этого мира и жизни каких-то непонятных людей. И меня затягивало все дальше и дальше в эти события.



Спустя шесть дней я вышел из комы, открыл глаза и увидел силуэт человека в шляпе. Мне казалось, что он из мира моих галлюцинаций. Я даже не сразу сообразил, что очнулся. Он был из мира моих снов. Я спросил у него: "Что ты хочешь?". Он ответил, что я нахожусь на Святой Земле. Это был Ребе Хайфы. Шесть дней решался вопрос: выживу я или нет".



Напомним, что "Страна" опубликовала подробную информацию жизненного и политического пути Геннадия Кернеса, начиная от его рождения и до его вчерашней смерти.



Также "Страна" опубликовала, что пишут в соцсетях о смерти Геннадия Кернеса. Мы собрали реакцию украинских политиков, журналистов, а также ближайшего окружения Кернеса на новость о его кончине.