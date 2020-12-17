В Офисе президента Украины выразили соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в среду, 17 ноября от осложнений коронавируса.

Соболезнования опубликовали в Телеграм-канале главы государства.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили.

Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум из того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе.

Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", - написали в Офисе президента.

"Офис президента опубликовал соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса, но почему то начал его с того, что отношение к нему в Украине "неоднозначное". Вряд ли это те слова, которые в этот день хотели бы услышать родные и близкие Геннадия Адольфовича", - прокомментировал сообщение ОП телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, после смерти Кернеса в горсовете Харькова обустроили место для возложения цветов.

Также мы писали, что в Харькове объявили трехдневный траур в связи со смертью мэра.