После скандала с выбором главы Запорожского областного совета несколько местных депутатов подали заявление в полицию. Они обвиняют должностных лиц Запорожского облгосадминистрации в совершении фактически переворота и фальсификации голосования за главу облсовета.

Об этом свидетельствуют заявление, подписанное депутатами, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Так, заявление в полицию подписали депутаты Сергей Селевич, Юрий Капустянский и Виталий Толочек (все трое объявили 17 декабря о выходе из фракции "Слуга народа" - Ред.)

В заявлении речь идет о том, что 15 декабря депутаты были приглашены на рабочее совещание в кабинет 300 в здании Запорожской ОГА. После размещения депутатов в кабинете, вход в него был заблокирован неизвестными лицами спортивного телосложения, которые были одеты в военную форму без признаков принадлежности.

"Эти лица вели себя нагло, выкрикивали грязные ругательства, чем создали атмосферу давления и запугивания. Не имея желания вступать в драку, большинство депутатов были вынуждены терпеть такое поведение", - сообщили депутаты.

По их словам, далее под давлением, в атмосфере запугивания, без придерживания тайны было проведено непонятное голосование за, якобы, главу Запорожского областного совета.

Депутаты обвиняют должностных лиц Запорожской ОГА и неизвестных людей спортивного телосложения, которые блокировали вход в кабинет, в правонарушении, предусмотренном ст. 351 УК Украины - препятствования деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета, то есть невыполнение служебным лицом законных требований нардепа, депутата местной рады, создание искусственных преград в их работе, предоставление им заведомо неправдивой информации.

Напомним, "Страна" подробно описывала ситуацию, сложившуюся в Запорожском облсовете. Там часть депутатов закрылись в кабинете у главы обладминистрации Виталия Боговина (он избрался от "слуг народа") и объявили его главой облсовета. Однако оппозиция с этим не согласилась и выдвинула своего кандидата.

Также мы писали о том, что Кабмин согласовал кандидатуру Старуха на должность главы Запорожской ОГА. Он руководил регионом 10 лет назад.