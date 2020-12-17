В Украине с каждым днем все тревожнее становится ситуация с эпидемией коронавируса. По оценкам Минздрава первая вакцина может поступить в страну не раньше марта, с чем категорически не согласен глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях получить первые партии вакцины уже в январе следующего года, чтобы начать прививочную кампанию.

"На данный момент актуально важным является обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное – качественного производства… Информация об основных компаниях-производителях вакцин, странах, где уже началась или вскоре начнется массовая вакцинация, а также где могут ожидаться избытки вакцины – эта информация есть, информация эта доступна и нам нужно получить первые партии вакцины уже вначале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине", - высказался о проблеме Зеленский на онлайн-конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" с дипкорпусом страны.

По его словам, над этим заданием работают руководство государства, дипломатический корпус и даже сотрудники украинских спецслужб.







Видео: facebook.com/watch/president.gov.ua

При этом президент призвал дипломатов также подключиться к работе по получению доступа к вакцине.

"Мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас я прошу это делать. Включайтесь во все контакты, которые у нас есть… Когда мы говорим о вакцинации, я сейчас обращаюсь к нашим послам в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, в Италии, к представителю при ЕС - но это не означает, подчеркиваю, что всем остальным послам нужно расслабляться", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине по данным на 17 декабря третий день подряд прирост новых зараженных Covid-19 держится на уровне 2 000 человек в сутки.