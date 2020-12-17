Согласно Национальному плану по вакцинации населения от коронавирусной болезни Covid-19, Минздрав ожидает, что украинская система здравоохранения сможет прививать по 2 миллиона человек в неделю.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 17 декабря, заявил глава ведомства Максим Степанов

По его словам, в пятницу, 18 декабря, министерство издаст приказ о начале кампании по вакцинации населения Украины.

"К составлению этого Нацплана привлечены не только украинские эксперты, но также эксперты ВОЗ, UNICEF. Это должен быть очень четкий план вакцинации, где нет никаких мелочей, но который четко и пошагово отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть", - заявил министр.

Степанов также сказал, что в Нацплане должна идти речь и о вакцинации украинцев, которые проживают на временно оккупированной территории страны.

Вакцинация будет осуществляться в три этапа.

Первый этап, когда в Украине будет низкий доступ к препаратам - вакцинация не более 10% от общего количества населения. Запланировано охватить не менее 700 000 населения.

Приоритетные группы:

медицинские работники, особенно те, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным с Covid-19;

военнослужащие Вооруженных сил Украины, участвующие в операции объединенных сил;

работники социальной сферы, особенно те, которые обслуживают пожилых людей;

люди, которые находятся в местах долгосрочного ухода - в интернатах, домах для лиц пожилого возраста и т.д. и персонал таких заведений.

Период осуществления плана по вакцинации зависит от того, когда Украина получит первые вакцины.

"Мы рассчитываем, что это произойдет как можно быстрее - уже в феврале, чтобы мы начали вакцинацию из медицинских работников", - пояснил министр.

Второй этап предполагает вакцинацию людей старше 60 лет, включая тех, кто относится к группе риска в связи с имеющимися заболеваниями.

Также прививку смогут получить работники учреждений образования, дошкольных, школьных и высших учебных заведений, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Национальную полицию и ВСУ.

На третьем этапе, когда Украина будет иметь уже умеренный доступ к вакцине, прививку получат остальные граждане - люди в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезни.

Минздрав планирует осуществлять вакцинацию на базе существующих кабинетов для прививок. Таких в Украине 11 346. Также планируется создание мобильных бригад по иммунизации во всех регионах Украины, которые будут иметь необходимую технику для перевозки вакцин. В министерстве надеются, что такие мобильные бригады будут в состоянии осуществлять 190 тысяч прививок еженедельно. Прививание будет также осуществляться через сеть семейных врачей. В семейной медицине в Украине работает 23 795 врачей первичной медицинской помощи.

Степанов добавил, что Минздрав прорабатывает логистику транспортировки препаратов. Некоторые вакцины требуют специальных холодильников для транспортировки при температуре -70 ° C.

"У нас есть небольшие мощности государственные. Кроме того, уже проработана возможность с частными структурами, которые имеют такие холодильные мощности", - сказал министр.

"Расчетная возможность - это то, что мы теоретически можем делать, это 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все. И это рассчитано по количеству времени, которое необходимо на проведение прививания", - заявил министр.

Слова Степанова о Нацплане по вакцинации с 09:48. Видео: Минздрав в Facebook

Также Степанов сказал, что в Украине в 2021 году на вакцинацию от Covid-19 выделят 2,6 млрд гривен, но нужно гораздо больше.

По словам главы Минздрава, Украина получит первые дозы вакцин от коронавируса в рамках COVAX в марте 2021 года.