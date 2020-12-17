Во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая проходит в среду, 17 декабря, лидер РФ рассказал, какие перспективы Донбасса в рамках отношений Украины и России он видит. В частности, он напомнил о нежелании Киева выполнять политическую часть Минских соглашений.

Так, отвечая на вопрос о перспективах Донбасса, а также отношений Украины и России, Путин заявил, что это в значительной степени зависит от украинских властей.

"Украинские власти приходили с лозунгом объединения страны. Но ничего не получается. Они, когда приходят, опираются на большинство избирателей. А когда попадают во власть, то начинают колебаться, оглядываться на националистические силы. Не хватает им мужества. Так происходит и сейчас", - сказал российский лидер.

Он добавил, что после встречи лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году, ничего существенно не изменилось и не было сделано в плане политического урегулирования.

"Мы когда встречались в Париже, то договорились. Но ничего не разблокировано, ничего не сделано в плане политического урегулирования. В Киеве говорят, что они не собираются Минские соглашения выполнять. А они подтверждены резолюцией совбеза ООН, то есть приобрели силу международного закона. Так, в одностороннем порядке, ничего им пересмотреть не удастся", - добавил Путин.

Напомним, советники лидеров стран "Нормандской четверки" должны были провести видеоконференцию 13 ноября.

Однако У Путина заявили, что не хотят новой Нормандской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что встреча "Нормандской четверки" может состояться до конца текущего года. Соответствующее желание подтвердила российская сторона.