В четверг, 17 декабря, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Его запомнят не только благодаря его решающей роли в жизни города, но и благодаря его ярким и острым выражениям.



"Страна" подобрала лучшие из его обращений к нардепам:

"Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут".





"Встань! Смотри, сучий пес! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю, – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"









"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл@ть!"









"Я сломаю вам две руки и две ноги!", - Кернес в адрес националиста Мирошниченко, который собирался снести памятник Ленину в Харькове.









"Инна Германовна, вы политическая проститутка, выйдите из зала!", - Кернес в адрес Инны Богословской.





"Будете мешать – удалим вас, как зуб. Если не знаете, как это, пойдите к зубному".





"И вот эти "гульки-гайки индейские", которые сегодня были возле парадного входа в горсовет. Я считаю, что - это проявление непатриотической агрессии к городу".









"Вы мне не указывайте. Вы спайдермен, и я вам советую идти сосульки сбивать".





"Та это ваша прерогатива. То будь ласка, скільки захочете. Хоть в позу зю становися и туда гуляй раком".

Многие запомнили выражения Кернеса из предвыборного видео Михаила Добкина:

"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст!"





"Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат, нах@й! Давай по новой, Миша. Всё х@йня".





"Миша, скажи, чё ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали..."





"Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?.. Ну это просто постная х@йня какая-то…"





Фразы из его интервью:

"Скажите пожалуйста, а кто вы, извините, в данном вопросе, кто вы? Вы ангел? Вы - Понтий Пилат, кто вы? Вы можете мне сказать? Вы - Цезарь, кто вы?"





"Я придерживаюсь мнения, что любой победитель приумножит свою победу, если сделает врагов своими друзьями".





"Я сказал, где Виктор Фёдорович - он в истории".





"Скажите пожалуйста, вы не журналист, вы журналист тогда, когда вам выгодно".





"Ищите козявки у себя, посмотрите на себя в зеркало!"





"Не дай бог кому-то вздумается обидеть ветеранов, я думаю, он глубоко об этом пожалеет".

Напомним, что Геннадий Кернес находился на лечении в Германии. О его реальном состоянии здоровья ходили очень противоречивые слухи. Окружение мэра утверждало, что он идет на поправку. 11 декабря "Страна" рассказывала о том, что состояние мэра города серьезно ухудшилось - отказали почки, и Кернесу подключили диализ - искусственную почку. Не прошло и недели, как городской голова Харькова скончался.



Также "Страна" опубликовала, что пишут в соцсетях о смерти Геннадия Кернеса. Мы собрали реакцию украинских политиков, журналистов, а также ближайшего окружения Кернеса на новость о его кончине.