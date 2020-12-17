В Минздраве Украины признают тяжесть ситуации с эпидемией коронавируса в стране и назвали две области, в которых ситуация наиболее тревожная.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по уровню заболеваемости и смертности от Covid-19 в стране лидируют Черниговская и Полтавская области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"...Критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран.

Черниговская и Полтавская области пока больше остальных нуждаются в увеличении охвата тестированием для усиления контроля над распространением Covid-19.

Именно для увеличения мощностей Черниговская и Полтавская области уже получили субвенции на модернизацию клинико-диагностических лабораторий в больницах в размере 19,5 и 9,2 миллиона гривен соответственно.

Также увеличение объемов тестирования требуется в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Харьковской и Закарпатской областях", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Египет ужесточает проверку украинских туристов на коронавирус.