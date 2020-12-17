Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство будет наращивать поддержку Донбасса в условиях вооруженного конфликта.

Об этом российский лидер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

"Урегулирование (вооруженного конфликта) будет. Вопрос: когда? А Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. Мы будем наращивать поддержку не только гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества", - сказал Путин.

Напомним, накануне пресс-конференции президента России представитель страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил украинские вооруженные силы в обстреле жилых районов Донецка и других нарушениях режима прекращения огня.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина, во время которой российский лидер уже успел коснуться вопросов о российской вакцине от коронавируса и отравлении оппозиционера Алексея Навального.