Путин заявил, что конфликт на Донбассе будет урегулирован, однако на данный момент неизвестно, когда это произойдет. Скриншот из видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство будет наращивать поддержку Донбасса в условиях вооруженного конфликта.

Об этом российский лидер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

"Урегулирование (вооруженного конфликта) будет. Вопрос: когда? А Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. Мы будем наращивать поддержку не только гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества", - сказал Путин.

Напомним, накануне пресс-конференции президента России представитель страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил украинские вооруженные силы в обстреле жилых районов Донецка и других нарушениях режима прекращения огня.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина, во время которой российский лидер уже успел коснуться вопросов о российской вакцине от коронавируса и отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.